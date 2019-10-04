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Adliyeyi savaş alanına çeviren 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

34 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adliyeyi savaş alanına çeviren 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kartal Anadolu Adliyesi C blok -1. katta bulunan vatandaş girişinde dün 14.30 sıralarında meydana gelen kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından görülen dava sonrasında iki grup arasında kava çıkmış, kavgada sandalyeler ve çöp kovaları havada uçuşmuştu. Taraflar, polis memurları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.


17 şüpheliden 9'u tutuklandı


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık ve mahkeme sorguları tamamlanan 9 şüpheli Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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