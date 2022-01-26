ADM Elektrik Dağıtım, dondurucu soğuklarda kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika

Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yaklaşık 33 bin kilometrekare alanda, 49 ilçede ve 1865 mahallede elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtımın "enerji timleri", zorlu kış şartlarında vatandaşları elektriksiz bırakmamak için çaba gösteriyor.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ADM Elektrik Dağıtımın arıza giderim personelinden oluşan "enerji timleri", olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan ekipler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor.

Arıza müdahale çalışmalarında 102 sepetli araç, 160 arazi saha aracı, 756 kişilik saha personeli, 16 jeneratör, 6 mobil trafo merkezi, 3 mobil araçla müdahalelerde bulunuyor.

Son olarak Pamukkale ilçesindeki Gökpınar mevkisinde oluşan arızaya ulaşan ekipler, kar ve rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü bölgede, 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti.

Ekipler, enerji nakil hattında yaptıkları çalışmayla 2 mahallenin karanlıkta kalmasını engelledi.???????