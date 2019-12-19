ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a Ar-Ge Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a Ar-Ge Ödülü - Son Dakika Ekonomi

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a Ar-Ge Ödülü

6 saat önce

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında geliştirdiği "Akıllı Bileklik" projesiyle 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a Ar-Ge Ödülü, System.String[]

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında geliştirdiği "Akıllı Bileklik" projesiyle 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş güvenliğini iyileştirmek için akıllı giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdüren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bilekliklerle arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları korumayı hedefliyor.

Ar-Ge'si ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a ait olan ve iş güvenliği alanında örnek teşkil edecek bileklikler, yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu mekanlarda dedektör görevi yaparak görsel ve titreşim yoluyla çalışanları uyaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, insana ve topluma değer katmayı amaçladıklarını belirterek, "Projemiz içerik olarak görece küçük ancak sektörümüz ve insanımız için etkisi ve sonuçları büyük bir yenilik. Proje, can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk bilinci ile hareket edecek ve Ar- Ge çalışmalarına ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de Ar-Ge projelerine verilecek desteğin önemini vurgulayarak, söz konusu bilekliklerle elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartları yükselttiklerini ve bu alanda yapılacak çalışmaların her türlü riski önleyebileceğini kaydetti.

Elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz biçimde yapılması için çalışanların sahada kesintisiz hizmet verdiğine dikkati çeken Yüksel, "Proje kapsamında tasarlanan bileklik, kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde enerjili ekipmanlara yaklaşıldığında titreşimle ve sesli olarak çalışanı uyaracak." ifadesini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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