Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım, Binlerce Çocuğa Ulaşıyor

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, Enerji Avcıları projesi ile binlerce çocuğu enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturuyor.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, Enerji Avcıları projesi ile binlerce çocuğu enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturuyor.



ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamaya göre, enerjinin verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, 2016 yılında başladıkları projede 5 ilde 200'ü aşkın okulda yaklaşık 19 bin öğrenciye ulaştı.



Proje ile hedef kitle olan 4-7 yaş grubu miniklere, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılıyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği proje okul yöneticileri ve öğretmenlerden de övgüler topluyor.



Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa illeri ve 96 ilçedeki okullar ziyaret edilerek, binlerce çocuğa enerjiyi nasıl verimli kullanarak tasarruf sağlayacakları öğretiliyor. Proje kapsamında bu yıl Masal Atölyesi ve Kısa Film çalışmaları yapılması planlanıyor.



Proje, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler ödülleri organizasyonunda 17 Küresel Hedef'ten birisi olan "İklim Eylemi" dalında ödüle layık görülmüştü.



Projenin bu yıl 5 ilde 10 bin öğrenciye ulaşarak enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık yaratması hedefleniyor.

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