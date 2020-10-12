ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta - Son Dakika

ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta

12.10.2020 11:12
ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta, System.String[]

Müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak adına çalışmalarına devam eden ADM ve GDZ Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerine WhatsApp servisini sunmaya başladı.

Müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak adına çalışmalarına devam eden ADM ve GDZ Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerine WhatsApp servisini sunmaya başladı.

Ege Bölgesinde hizmet veren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, müşteri odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirketler, müşteri memnuniyetini sağlamak adına uygulamaya aldığı, özellikle pandemi döneminde müşteriler tarafından yoğun şekilde kullanılan mobil uygulamanın yanında hayata geçirilen WhatsApp servisi ile iletişim ağını genişletti. WhatsApp servisi ile platform üzerinden planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim talepleri ile ilgili müşterilerine hizmet sunacak olan şirketler, müşterilerinin taleplerine 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde cevap verebilecek.

ADM ve GDZ'ye ulaşmak artık çok daha kolay

WhatsApp uygulamasından yaralanmak isteyen müşterilerin ADM Elektrik için ( Aydın, Denizli ve Muğla) 0 258 186 00 00, GDZ Elektrik için (İzmir ve Manisa) 0 232 186 00 00 iletişim numaralı kurumsal hesapları, telefon rehberine kaydetmeleri yeterli olacak.

Yazışmalara anında cevap veren teknolojik alt yapıyla desteklenen WhatsApp servisinde ihtiyaç duyulması halinde de çağrı merkezine hızlıca bağlanarak talepler müşteri temsilcisine iletilecek. Müşterilerinin her yerde, her zaman kendilerine kolayca ulaşabilmesi için alternatif kanallarını genişleten ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, müşteri memnuniyetini ön planda tutacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - İZMİR

ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta - Son Dakika

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