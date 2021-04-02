Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika

Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

02.04.2021 08:29
Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

Türkiye İş Bankası'nın Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

1962 yılında Gaziantep İslahiye'de doğan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, 1 Nisan 2011 tarihinde de Türkiye İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atandı.

1968 yılında Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Aran halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bankacılık doktorasını sürdürüyor. 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve halen Softtech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. (Fotoğraflı)


Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adnan Bali, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika Ekonomi


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