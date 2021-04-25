19 YAŞINDAKİ ADNAN, YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ ÇAYDA BOĞULDU - Son Dakika

ANTALYA'da girdiği Aksu Çayı'nda karşıya yüzdükten sonra dönüş yolunda gözden kaybolan 19 yaşındaki Adnan Yıldız, boğuldu. Suyun dibinde bulunan Yıldız'ın cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay kenarına gelen Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutanların yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçip, geri dönerken yorulan ve suda çırpınan Adnan Yıldız'ı gören arkadaşları, ailesine haber verdi. Olay yerine gelen baba Müslüm Yıldız, eşi ve yakınları 112'yi arayarak yetkililere haber verdi.

1 saatin sonunda ekiplerin gelmemesine sinirlenen Müslüm Yıldız'ın yakınları, suya girerek kaybolan genci aramaya başladı. Deniz Polis ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının gelmesinin ardından yapılan yarım saatlik çalışma sonunda, Adnan Yıldız'ın cansız bedeni kaybolduğu yerde suyun dibinde bulundu. Baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.

Adnan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.