Adnan Dalgakıran: "Bu yıl oynanmamış sayılsın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adnan Dalgakıran: 'Bu yıl oynanmamış sayılsın' - Son Dakika Spor

Adnan Dalgakıran: "Bu yıl oynanmamış sayılsın"

6 saat önce

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dalgakıran, salgının planlarında değişikliğe sebep olmayacağını belirterek, Beşiktaş'ın dibi gördüğünü ve bu yüzden yaşanan süreçten fazla etkilenmeyeceklerini söyledi.

Adnan Dalgakıran:

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dalgakıran, salgının planlarında değişikliğe sebep olmayacağını belirterek, Beşiktaş'ın dibi gördüğünü ve bu yüzden yaşanan süreçten fazla etkilenmeyeceklerini söyledi.


Siyah-beyazlı kulübün yeni ve farklı gelir kaynaklarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Dalgakıran, şunları aktardı:


"Bizim zaten yeni gelir kaynakları oluşturmak için başka alanları kullanma projelerimiz vardı. Bunları uygulayıp başarabilirsek, diğer kulüplerin gelirleri düşerken bizim de düşecek ama yeni gelir alanlarına doğru gidebiliriz. Kulübün yeni ve farklı gelir kaynaklarına ihtiyacı var. Bu süreçten öncesinde de vardı. Yaşanan süreç planlarımızda bir değişikliğe sebep olmayacak. Çünkü biz bu süreci zaten yaşıyorduk. Kongrede aldığımız Beşiktaş, koronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi bizim için. Dolayısıyla buna göre planlar yaptık. Bizim için çok şey değişmedi. Beşiktaş zaten etkileneceği kadar etkilenmiş. Bu süreçten fazla etkilenmeyeceğiz çünkü bizim için daha dibi yok."


Dünya futbolunda koronavirüs salgını nedeniyle bütçelerin daralacağını kaydeden siyah-beyazlı yönetici, "Dünya futbol piyasasının dörtte birine düşeceğini düşünüyorum. Futbolda bu kadar yüksek rakamlardan bahsedilmez artık. Maliyetler de aşağı düşecek. Her şey aşağı gidecek. Futbol endüstrisinin bütçesi daralacak. Bu kadar büyük paralarla oynanmayacak. Spor ekonomisi çöktü. Kitlesel olan şeylerin bu yıl çöktüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.


"Bu yılın oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyorum"


Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının oynanamayacağını savunan Adnan Dalgakıran, "Ligin tescil edilmemesi, bu yılın oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyorum. Kaotik bir durum var. Kaotik durumlarda olası ihtimaller üzerinden konuşulur. Bu ligler seyircili oynatılacaksa, dünyada koronavirüs tehlikesi bitmiş demektir. Bir yandan Amerika'da Trump'ın yanındaki adam '1,5 yıl sürecek.' diyor. İnsan iyi şeyler duymak istiyor. Benim görüşüm, bu yıl liglerin oynanmayacağı, oynanmaması ve hiç oynanmamış sayılması gerektiğidir. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bir futbolcuya bir şey olursa, hepimiz vicdan azabı çekeriz." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini aktaran Dalgakıran, "Şu anda konuşulabilecek her şey için erken. Henüz bu süreçlerin başındayız. Bir görelim bakalım hadiseler nasıl gelişiyor. Pik noktasını ve aşağı doğru inişi, uzmanların yorumlarını görelim. O zaman daha gerçeğe yakın yorumlar yapılmaya başlanabilir." açıklamasını yaptı.


"Maaşları aşağı çekmek zorundayız"


Futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Dalgakıran, şunları söyledi:


"UEFA ve TFF'nin koyduğu kurallar gereğince maaşları aşağı çekmek zorundayız zaten. Oyuncularla görüşmeler oluyor tabii ki ama 'maaşını şu kadar yapalım' üzerinden olmuyor. Mevcut durumun Türkiye'de ve dünyada oluşturduğu iklim, bunun sonuçları, hep beraber neler yapabiliriz üzerinde ön konuşmalar yapılıyor. Hepsi bu gerçeklerin farkında ama ne kadar bu gerçeklerle hareket edeceklerini önümüzdeki dönem göreceğiz. Hep beraber uzlaşmayla bir yol bulacağız."


TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir." şeklindeki açıklamasına da değinen Dalgakıran, "Beşiktaş'ın yaptığı bu anlaşmanın yanlış olduğunu gelir gelmez söyledik. Bugünü görmek gerekmiyordu. Bu anlaşmayla ne bankalar paralarını alabilir ne kulüpler ayakta kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Bu anlaşmanın 10 yıla uzaması gerekiyor. Bu süreçten sonra mecburen olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.


Kulüplerin bir araya gelip, transfer harcamaları konusunda iş birliği yapmasının gündemde olup olmadığı yönündeki soruya Dalgakıran, "Beşiktaş Kulübü, zamanı geldiğinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında pek çok konuda yenilikçi ve öncü fikirler ortaya atacak. Gündemi takip eden değil, gündemi oluşturan kulüp olacak Beşiktaş. Bu iş birliği kültürü Türkiye'de her alanda zayıf. İş birliği yapmayı becermekte kültürel olarak zorluk çekiyoruz. UEFA ve TFF'nin kuralları transfer bütçesi konusundaki baremi oluşturuyor. Adaletin sağlanması lazım. Herkesi tekrar başlangıç noktasına çekip, yeniden başlatmak gerekiyor diye düşünüyorum." yanıtını verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10 

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