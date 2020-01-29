Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet - Son Dakika
Son Dakika Spor Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet - Son Dakika Spor

Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet

6 saat önce

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet, System.String[]

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.


Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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