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Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet
6 saat önce
Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.
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