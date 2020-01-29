Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.