Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin harcama limitlerinde artışa gitmesi yönünde verdiği kararda bir etkileri olmadığını vurgularken, kuralların sık sık değişmesinin adaletsiz bir ortam oluşturacağını söyledi.



"BİZİM KENDİ MALİ DENGEMİZİN DIŞINDA BİR HARCAMA YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"



Çalışmalarını mali bir denge altında sürdürdüklerini vurgulayan Dalgakıran, "Beşiktaş Kulübü'nün içinde bulunduğu mali kriz herkesin bilgisinde. Biz yönetime geldiğimiz zaman, başkanımızın öncelik verdiği talimat kulübün gelir-gider dengesine göre bundan sonraki faaliyetlerini sürdürmesiydi. Popülist herhangi bir uygulamaya ya da kulübü daha da zor durumda bırakacak herhangi bir uygulamanın içerisinde olmayacağımızı hem yönetime, hem de kamuoyuna deklare ettik. Biz bütün çalışmalarımızı bu mali denge içerisinde yapıyoruz. Federasyonun burada aldığı karar, bazı kulüplere daha fazla harcama yetkisi verse de, bizim zaten kendi mali dengemizin dışında bir harcama yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla da biz hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmadık. Federasyonun aldığı bu kararda bizim herhangi bir etkimiz yok" ifadelerini kullandı.



"BAŞKANIMIZIN FEDERASYONDAN BÖYLE BİR TALEP YA DA İSTEĞİ OLMADI"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katıldığı bir radyo programındaki söylediklerine de açıklık getiren Adnan Dalgakıran, "Başkanımız o açıklamasında kamuoyunun bilmediği hiçbir şey söylemedi. Tamamen verdiği bilgiler, kamuoyunun da bilgisinde olan haberlerdi. Bu konuşmanın amacında federasyondan böyle bir istek ve anlam içeren herhangi bir cümle yok. Ancak basında çıkan bazı haberler, sanki bu yönde bir istek varmış gibi oldu. İşin gerçeği, biz bunu Beşiktaş'ın kurumsal sitesinden de bütün konuşmayı yayınladık. Kamuoyunun bilgisine sunduk. O konuşmada kesinlikle böyle bir istek, böyle bir talep yok. Sadece ve sadece durum tespiti vardı. Başkanımız da bir durum tespitinde bulundu" şeklinde konuştu.



"BİZİM ZORLUĞUMUZ, ÖNCEDEN YAPILAN VE BEŞİKTAŞ'I MADDİ ANLAMDA SORUMLULUK ALTINA SOKAN ANLAŞMALAR"



Kulüp olarak popülist uygulamalarda bulunmayacaklarını ve bir denge içerisinde ilerleyeceklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, "Beşiktaş hiçbir dilimle ilgilenmiyor. Sadece kendi ekonomik durumuna göre gelir-gider dengesini kurmaya çalışıyor. Şu anda bizim zorluğumuz daha önceden yapılan ve Beşiktaş'ı bağlayan, Beşiktaş'ı maddi olarak daha fazla sorumluluk altına sokan anlaşmalar. Biz kendi gelir gider dengemizi denk tutan, sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Bunu tabii ki gelir gelmez yapmamız mümkün değil, başkanımız da tamamen bunu ifade etti. Biz de çalışmalarımızı kulübün kendi gelir gider dengeleri içerisinde yürütmeye kararlıyız, diğer taraftan alınan kararlar bizi çok etkilemiyor. Biz tamamen kendi bütçemiz ve az önce bahsettiğim kendi gelir gider dengemiz doğrultusunda bütün ekonomik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Elbette kulüplerin bugün içerisinde bulunduğu durumun, bu büyük çöküşün sebepleri nedir diye baktığınız zaman tamamen popülist yönetimlerin, kulüplerin geleceğini ve gelir gider dengesini düşünmeden yaptığı harcamalar. Biz, bizden sonrakilere de, gelecek yönetimlere de sürdürülebilir bir ekonomik modeli Beşiktaş'ta oturtarak hizmet etmeyi düşünüyoruz. Hiçbir popülist uygulama içerisine girmeyeceğiz, Beşiktaş 100 yılı aşkın var olan bir kulüp. Dolayısıyla Beşiktaş bundan sonra diğer yüzyılda da yepyeni bir modelle kendi ekonomik faaliyetlerini büyüterek, harcamalarını bu denge içerisinde sürdürmeyi planlayan bir yönetim anlayışına sahip olacaktır. Eğer biz daha güçlü faaliyetlerde bulunmak istiyorsak, ekonomik olarak daha fazla harcama yapabileceğimiz bir ortam yaratmak istiyorsak, Beşiktaş'ın borçlarını ortadan kaldırmalı ve Beşiktaş'ın gelirlerini artırmalıyız. Gelirlerini artırabildiğimiz yolları bulduğumuz ölçüde de sportif faaliyetlerimize harcadığımız kaynak daha fazla olacaktır" dedi.



"KURALLARIN SIK SIK DEĞİŞMESİ ADALETSİZLİKLERE SEBEBİYET VERİR"



Her alanda adil bir ortam istediklerini ifade eden Dalgakıran, "Kurallar kültürü oluşturur. Kuralların sık sık değişmesi sadece sportif faaliyetlerde değil, ekonominin ve hayatın her alanında kargaşaya, haksızlıklara ve adaletsizliklere sebep verir. Biz her türlü adaletsizliğe karşıyız. Bizim ligimizin veya sportif faaliyetlerimizin marka değerinin artması, adaletle mümkün olacaktır. Bunun bütün paydaşları, federasyonundan tutun da hakem camiasına, basınla ilişkilere kadar her alanda adaletin hüküm sürmesini istiyoruz, herkes için adalet istiyoruz. Hiçbir şeyi sadece Beşiktaş için istemiyoruz, bütün bu kuralların ve düzeneğin baştan çok ciddi bir şekilde düşünülüp uzun vadeli uygulanabileceği şekilde olmasını istiyoruz ki herkes sistemini, çalışma prensiplerini bunun üzerine kursun. Eğer birileri baştan alınan kararların üzerine kendi sistemini kurarken, buna göre ayağını yorganına göre uzatırken farklı kararlar alınırsa, bu da adaletsizliğe yol açar. Biz hiçbir noktada adaletsizlik istemiyoruz" açıklamasında bulundu.