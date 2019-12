Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, yeni yönetim olarak kurtuluş savaşı verdiğini belirterek, "Darmadağınık, bütçesi olmayan ve geleceği harcanmış bir kulübe geldik" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün oldukça zor bir dönemden geçtiğini ifade eden ve yönetim kurulu olarak kurtuluş savaşı verdiklerini söyleyen Dalgakıran, "Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Bu hem mali olarak hem organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık. Ahmet Nur Çebi başkanımız aday olma kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. Kamuoyu baskı oluşturdu. Durumu bilmiyor muydunuz diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Geçen gün başkanın tansiyonunu ölçüyorduk. İçinde en ufak organizasyonel bir çaba gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik biz" açıklamasını yaptı.



"Hakem konuşmak iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın da canı yanıyor"



Kimseye yalan söylemeyeceklerini ve bu şekilde yürüyeceklerini ifade eden Adnan Dalgakıran, "Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor olabilirler ama biz gerçeği söyleyeceğiz. Buradan çıkış, sadece başkan ve yönetimin çabalarıyla olacak iş değil. Tüm paydaşlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkmak için el birliği yapmalı. Bu sorunların çözümü var. Hem de birden fazla çözümü var. Ama bu çözümleri gerçekleştirmek için tüm paydaşların bu sorunu çözmeye kararlı olması gerekiyor. Kaynaklarımıza rağmen, Avrupa'da bizden çok daha düşük kaynaklı organizasyonlar kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Beşiktaş'ta bu sistemi kurmaya kararlıyız. Çok çalışıyoruz. Gelirlerimizin hemen hemen tamamı temlik altında bulunuyor. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak istiyoruz. Biz görevden ayrıldığımız durumda dahi, kulübün bir daha bu duruma düşmemesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz. Süper Lig büyük bir ekonomik organizasyon. Sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması son derece önemli. Kulüplerin her zaman hakem konuşması iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın da canı yanıyor. Mesela dünkü maçta hakem, takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Biz, diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.



"45 gündür yöneticiler kendi işiyle uğraşamıyor"



Adaletin sağlanması durumunda statların dolacağını ve özellikle sponsorların da kulüplere daha fazla kaynak aktaracağını ifade eden Adnan Dalgakıran, "Her anlamda adalet bekliyoruz. Sistem ve organizasyon içinde çalışan bir yönetim var. Beklentimiz adaletin sağlanması. Ama böyle bir durum olmazsa da, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değildir. Bize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz. Beşiktaş'ı yakından izleyin. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız. 45 gündür yöneticiler kendi işiyle uğraşamıyor. Beşiktaş tarihinde böyle bir durum olmamıştır. Her gün kulüpte toplantı halindeyiz. Yepyeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Burada her kesimin çıkarları söz konusu. Sistemin çıkarına uygun bir yol izlenecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL