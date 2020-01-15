Adnan Dalgakıran, MAKFED'de yeniden başkan seçildi

Makine Federasyonu'nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan Dalgakıran, bir dönem daha yönetim kurulu başkanlığına seçildi.



MAKFED'den yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu olan MAKFED'in 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Açıklamaya göre, genel kurul toplantısının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de gerçekleştirilen büyük altyapı ve endüstri yatırımlarından yerli makine imalatçılarının daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran da Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanmasında en etkin rolü makine sektörünün oynadığına dikkati çekti.

Dalgakıran, makine sektörünün en önemli zenginliğinin insan kaynağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Niteliksel dönüşümü sağlayacak asli unsur, beşeri sermayemizde bir dönüşüm gerçekleştirmektir. Biz yatırım harcamalarımızı öncelikle teknolojik rekabette firmalarımızı öne çıkaracak unsurlar için yapabilmeliyiz. Oysa yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge'ye ayırabileceğimiz kaynakları daha baştan tüketiyor. Tüm bunların yanında kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik ve tekno-ekonomik kapasitelerde zaafiyet sorununu aşmaya çalışıyoruz. Üstelik bütün bunları, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte başarmak için gayret ediyoruz."

Dalgakıran, öncelikle ele alınması gerekli konuları; kamu alımlarında yerli malına referans sağlayacak imkanlar yaratılması, Ar-Ge'ye kaynak tahsisinin artırılmasının yanında ciddi miktarda verilen yatırım destek ve teşviklerinde etki analizinin yapılması ve girişimci niteliğinin artırılması olarak sıraladı.



Tüzük değişiklikleri sektörel açılımı hedefliyor

MAKFED tüzüğünde yapılan değişikliklerle federasyonu büyütme yönünde açılımlar yapılırken, her alt sektörden sadece bir derneğin üye kabul edilmesi uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Federasyon açıklamasında tüzüğe ilişkin şöyle denildi:

"MAKFED'in tüzüğü, uzun zamandır iç içe olduğumuz AB federasyonlarının deneyimleri gözetilerek kurucu derneklerimizin tam mutabakatı ile oluşturulmuştur. Dışarıdan muhafazakar bir tüzük olarak algılanmakla birlikte temel amaç üye derneklerin güçlerini pekiştirerek kendi segmentlerinde tek temsilci halinde kalmalarıdır. Her segmentten tek derneği üye yapabiliyor oluşumuz, iş dünyamızda yeni dernekler kurmak yerine mevcut dernek altında örgütlenerek, iç dinamiklerle derneğin başarısını yükseltmek gayesiyledir. MAKFED üyeleri, her ülkeden yalnızca bir derneğin üye olabildiği AB örgütlerinde büyük kabul görüyor, Türkiye'nin temsilcileri olarak başkanlık görevine kadar sorunsuzca yükselebiliyor.

Mevcut tüzükle 20 üyeye ulaşan üye tabanımız, makine imalat sektörünün hemen bütün alt dallarını kapsar hale gelmiştir. Ancak makine imalat sektörünün ülkemizde odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi zorunlu hale getirmiştir. Genel kurulumuzda iki önemli açılım sağladık. Biri, alt sektör dernekleri dışındakilere de MAKFED çatısı altında çalışma imkanı doğmasıdır. Diğeri ise federasyonun adının kısaltılarak 'Makine Federasyonu' haline dönüştürülmesidir ki bu tercih gelecekte hedeflediğimiz faaliyet tarzımızın bir göstergesidir. MAKFED'in giderek yükselen başarısı ve öz güveni peyderpey yeni açılımlara zemin hazırlayacaktır."