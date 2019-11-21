Son Dakika Haberleri: Adnan İncetoprak güven tazeledi
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Adnan İncetoprak güven tazeledi

6 saat önce

Sarraflar ve Kuyumcular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 24. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Adnan İncetoprak güven tazeledi, System.String[]

Sarraflar ve Kuyumcular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 24. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Adnan İncetoprak genel kurul sonrasında yeniden seçilerek güven tazeledi.


Dernek binasında yapılan ve Divan başkanlığını Mustafa Avnibeyoğlu, üyeliklerini ise Cemal Demircioğlu, Mehmet Tiryakio ve Halit Baran'ın yaptığı olağan genel kurula 251 üye katıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda konuşan Başkan Adnan İncetoprak, görev süresince yaptıklarını anlattı.


İncetoprak, "Öncelikle derneğimizin onurunu, itibarını, prestijini ve kurumlar arası diyaloglarını en üst noktada tutmak adına çalışmalar yaptık. Kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi sağlamak için bütün perakendeci, toptancı, imalatçı, tamirci arkadaşlarımızla 20'şer kişilik gruplar halinde derneğimiz de kahvaltı düzenleyip sektörün sorunlarını, istek ve taleplerini belirledik" dedi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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