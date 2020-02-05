Adnan Kahveci ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Kahveci ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Adnan Kahveci ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı

6 saat önce

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, ölümünün 27. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı.

Adnan Kahveci ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, ölümünün 27. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı.


Tür siyasi tarihinin önemli isimlerinden elektrik mühendisi, profesör ve aynı zamanda Devlet ve Maliye Bakanlığı yapmış olan Adnan Kahveci, ölümünün 27. yılında Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hemşehri dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adnan Kahveci için kabri başında Kur'an okunarak, dualar edildi. Anma törenine katılanlara mezarlıkta lokma ikram edildi.


Başkan Gökhan Yüksel, "Merhum büyüğümüz Adnan Kahveci'yi mezarı başında andık. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşamı, öğrenciliği başarılarla dolu. Görev aldığı süreçte yöneticiliği, görev adamlığı, başarılarla anılan bu büyük devlet adamını 27 yıl sonra bu kadar insanla siyaset üstü anlayışla anıyor olmanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Kendisi Kartallıydı, bu da bize düşüyor" dedi. - İSTANBUL

Adnan Kahveci, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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