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Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

05.02.2022 12:01
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Özgür KUMANOVALI / -Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, ölümünün 29'uncu yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı.

Özgür KUMANOVALI/  -Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, ölümünün 29'uncu yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan, 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği anma törenine Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti ile Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"BELGESELİ SENEYE YETİŞTİRMEYİ OLANLIYORUZ"

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Birçok farklı düşünceye sahip siyasetçilerin üzerinde uzlaştığı ve devlet adamı dendiğinde akla ilk gelenlerden biri olan Adnan Kahveci'nin ölümünün 29'uncu yılında anıyoruz. Sayın Kahveci Kartal'da yaşamız ve bakanlık yaptığı dönemde de ilçesini unutmamış çok değerli bir insandır. Örnek yaşantısı bir tez konusudur. Bir siyasetçi olarak örnek aldığım kişilerin başında geliyor. Adnan Kahveci isimi için yapmış olduğumuz bir hazırlık var. Bu örnek yaşantının bir belgeselini seneye yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Kahveci'nin örnek yaşantısının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu isimler ülkemiz için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adnan Kahveci için kabri başında Kur'an okunarak, dualar edildi. Anma törenine katılanlara mezarlıkta lokma ikram edildi.


Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı
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Adnan Kahveci, Yakacık, Maliye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Kahveci ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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