Adnan Kahveci Vefatının 26. Yılında Anıldı - AK Parti İstanbul Milletvekili Boyraz

Trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski bakanlardan Adnan Kahveci , vefatının 26. yılında Kartal Yakacık 'taki mezarı başında anıldı. Kartal Belediyesi tarafından Kahveci'nin Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende Kahveci ile eşi ve kızı için dua edildi. Daha sonra Kahveci'nin hayatıyla ilgili katılımcılara bilgi verildi.Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, siyaseten kendisine rehber olan Kahveci'yi anmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki yaşamım yine Kartal'da olacaktır. Yine, 5 Şubat'larda sizlerin arasında seyrediyor olacağım. Çünkü ona kalbi bir minnet duygumuz var. Eşine ve kızına da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi."Yıllar geçse de unutulmamıştır"AK Parti İstanbul Osman Boyraz , burada yaptığı konuşmada, Adnan Kahveci'nin milletin diliyle konuşan çok değerli bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, onu bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.Adnan Kahveci'yi, "Milletin Adamı" olarak niteleyen Boyraz, şöyle konuştu:"Adnan Kahveci'yi anlatmak için dağarcığımdaki tüm kelimeleri bir araya getirsem, buna ne kelimeler yetecek ne de zaman yetecek. Adnan Kahveci denildiği zaman aklıma iki şey geliyor: Hizmetkar ve hürmetkar. Bu toplumun dününe, geleceğine ait ne varsa hizmet etmek adına ender bir siyasetçi, ender bir devlet adamı, orijinal fikirleriyle ve yapmış olduğu bakanlıkla Türkiye 'nin ufkunu değiştirme noktasında büyük gayretleri olmuştu. Bu milletin her ferdini kendisi gibi görmüş, bağrına basmış, gönülden gönüle bir yol kurmuştu. Ankara 'dan tahta bavuluyla trene binip Kartal'da indiğinde herkesle kucaklaşan, her insanın terinin kokusunu içselleştirecek kadar da koklayabilen bir siyaset adamıydı. Onun için yıllar geçse de unutulmamıştır.""Ülkenin tek kuruşunu dahi savunarak hizmet süresini tamamladı"Törene katılan CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Adnan Kahveci gibi devlet adamlarının insanları böyle anlarda birleştirdiğini söyledi.Adnan Kahveci ile memleketlerinin aynı olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "İkimizin de ailesi Köprübaşı 'ndan dolayısıyla benim için çok kıymetli. O dağın başı gibi duran yerden yetişerek Türkiye'nin en başarılı öğrencisi olmak kolay bir iş değil. Gelip Türkiye'nin devlet bakanı olmak... Türkiye Cumhuriyeti 'nin bir evladıdır. Cumhuriyet böyle bir nimettir. Sizi küçük bir köyden alır bazen bu devletin başına getirir koyar. Adnan Kahveci, cumhuriyetin özel bir simgesidir." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, Kahveci'nin dürüstlüğüyle çalışkanlığıyla ülkesine hizmet ettiğini belirterek, "Ülkenin çıkarlarından asla taviz vermedi, bu ülkenin tek kuruşunu dahi her zaman savunarak hizmet süresini tamamladı. İnşallah mekanı cennet olsun. Bu millet ona kesinlikle hakkını helal etmiştir, öyle düşünüyorum. Bize de aynen Adnan Kahveci gibi dürüst, çalışkan hizmet yapmayı bu ülkeye nasip etsin." şeklinde konuştu.AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ise şair Yahya Kemal Beyatlı 'nın "Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş" sözlerini anımsatarak, Kahveci'nin milletin sinesinde hoş bir sada bıraktığını ifade etti.Taşyürek, "Adnan Kahveci bu ülkenin yetiştirdiği ender devlet adamlarından biriydi. Gelecek nesillerde de inşallah nice Adnan Kahvecilerin doğması, büyümesi, milletimize hizmet etmesi duasıyla Adnan Kahveci'ye rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.Törene, Adnan Kahveci'nin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.