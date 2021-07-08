Adnan Menderes Barajı'ndaki su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 19'a geriledi

Aydın'da, Avrupa'nın en yüksek barajı olarak bilinen Adnan Menderes Barajı'ndaki doluluk oranı, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 19'a kadar düştü.

Çine ilçesinde 2010 yılında silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Adnan Menderes Barajı, elektrik üretiminin yanında sulama ve taşkın koruma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Yaklaşık 137 metre yükseklikteki barajdan 215 bin 840 dekar alan sulanırken, 91 bin dekar arazi de taşkınlardan korunmuş oluyor.

Barajın doluluk oranı, bölgeye istenilen yağış düşmediği için yüzde 19'a kadar geriledi.

Barajdan 2019 yılında tribünlenen 249 milyon metreküp sudan 83,5 milyon kilovatsaat enerji elde edildi. Bu yıl ise yağışların azlığından dolayı tribünlenen su miktarı 59 milyon metreküp, enerji üretimi ise 13 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti.

"Aydın tarımına bu su yetmez"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, barajın çiftçiye can suyu olduğunu söyledi.

Barajdan dolayı arazilerin de taşkınlardan korunduğunu aktaran Kendirlioğlu, "Öyle bir yerde yapıldı ki bu baraj, eğer yağmur yağsa bir günde dörtte biri dolar. Yani güzel bir yağmurda 4 günde 5 günde de dolabilecek bir yere yapıldı. Gerçekten tam bütün suların birleştiği yerde. Ama bu sene maalesef yağışın az düşmesi sebebiyle barajımız dolmadı." dedi.

Kuraklıktan dolayı suyun çiftçiye bu yıl az verileceğini belirten Kendirlioğlu, şöyle devam etti:

"Ağustosun ilk haftasına kadar o barajlardaki su bize yeterli olacak ama 'Aydın tarımına bu su yeter mi?' derseniz yetmez. Kuraklığın neticelerini biz eylülden itibaren görmeye başlarız. Gerek kalite anlamında özellikle verim anlamında düşüşler kaydedecektir. Bunun zaten başka yolu yok. Görünen köy kılavuz istemez. Biz en az hasarla nasıl atlatabiliriz bunun planlarını yapıyor."