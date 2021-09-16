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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır - Son Dakika

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

16.09.2021 11:32
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır, System.String[]

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünde mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesinde inşaa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışa hazır hale getirildiğini ifade etti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünde mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesinde inşaa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışa hazır hale getirildiğini ifade etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün 60. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin de açılışa hazır hale geldiğini ifade eden Vali Aksoy; "Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı Gazisi Başbakan Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış bir devlet adamımızdır. Menderes'in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Bu bağlamda, Merhum Menderes'in hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesinde inşa ettiğimiz Adnan Menderes Demokrasi Müzesi tamamlanmış olup açılışa hazır hale getirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 60. Yıldönümünde Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır

Adnan Menderes, Başbakan, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır - Son Dakika
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