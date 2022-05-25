Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor - Son Dakika
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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

25.05.2022 11:05
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve dönemini yansıtan Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni dört ayda 41 bin kişi gezdi.

Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve dönemini yansıtan Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni dört ayda 41 bin kişi gezdi.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı müze, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Ziyaretçileri, dışarıda Menderes'in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü, içeride ise İstiklal Madalyası karşılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırlayan müzede, Menderes'in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler yer alıyor.

Müzede hazırlanan bir odada ise 27 Mayıs darbesinin bildirisi, postal sesleri, Adnan Menderes'in konuşması ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin görüntüsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişi gösteriliyor.

O dönemin gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşayan ziyaretçiler, müzeden ayrılırken duygu dolu anlar yaşıyor.

"Ziyaretçiler çıkarken ağlıyor"

Müze görevlisi Sevilay Durmuş, AA muhabirine, müzede dört aylık zaman diliminde 41 bin ziyaretçiye ulaştıklarını söyledi.

Müzede her günlerinin yoğun geçtiğini dile getiren Durmuş, "Yaş aralığına baktığımızda, 7'den 70'e birçok ziyaretçi müzemizi ziyaret ediyor. Gerçekten ziyaretçi anlamında oldukça yoğun bir performansımız var. Bazı ziyaretçilerimiz burada duygusal anlar yaşıyor. Ziyaretçilerimizin müzeye girerken ve çıkarken yaşadıkları duygu yoğunluğu bizleri de çok etkiliyor, çünkü burada bir yaşanmışlık var. Özellikle ağlayarak çıkan ziyaretçilerimize şahit oluyoruz. Müzemize yurt dışından da ilgi var. Değişik ülkelerden, Avrupa'dan birçok ziyaretçi müzenin açılışını bir şekilde takip ediyor ve bizlere ulaşıyor."

Ziyaretçiler duygulu anlar yaşıyor

Ziyaretçilerden 83 yaşındaki emekli astsubay Durmuş Tortumlu da Menderes'in iktidar olduğu dönemde helikopter teknisyeni olduğunu ifade etti.

Tortumlu, Etimesgut Havaalanı'nda görev yaptığı dönemde Menderes'i gördüğünü aktararak, "Onu gördüm ben, biliyorum. Askeri uçaklarla oradan gelip gidiyordu. Onun gelişinde gidişinde uzaktan da olsa görüyordum." dedi.

Mehmet Ali Baş da müzeyi gezerken duygulandığını belirtti.

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Kaynak: AA

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