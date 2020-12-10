Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor

10.12.2020 15:05
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesiyle idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan müzenin yapımında fiziki olarak sona gelindiğini söyledi.

Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda, şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen müzenin demokrasi tarihi açısından önemli anlamlar içerdiğine işaret eden Aksoy, müzede cami, kafeterya ve rekreasyon alanının da bulunduğunu ifade etti.

Aksoy, müze mimarisinin Adnan Menderes'in dedesine ait evin mimarisiyle benzer olduğunu belirterek, bölgenin mimari özelliklerini yansıtan bir çalışmanın ortaya konulduğunu dile getirdi.

Müzenin içerisinde sergilenecek alanlarda son çalışmaların yapıldığını aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Yakın bir zamanda müzemiz ziyarete açılabilecek konumda olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nin yürüttüğü bu çalışmada birçok aşama tamamlandı. Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi için son çalışmalar devam ediyor. Özellikle merhum Adnan Menderes'in yaşamıyla ilgili müzede sergilenmesinde yarar görülen hususlar varsa bunların Aydın Valiliği ile paylaşılmasını bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Müzede sergilenmesinde yarar görülen fotoğraflar, farklı özellikli parçalar varsa bizlerle paylaşılması en büyük temennimizdir."

"Özellikle genç kuşaklar için"

Müzenin milli iradenin öneminin ortaya konması açısından da mühim olduğuna işaret eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimle gelmiş bir başbakanın darbeyle görevden uzaklaştırılması, sonradan da hepimizce bilinen bir noktaya konunun taşınması... Bu bakımdan müze, özellikle milli iradenin öneminin ortaya konması, demokrasinin toplumun tüm kesimleri tarafından özümsenmesi ve yaşanmış bu olumsuz tablonun özellikle genç kuşaklar tarafından da anlaşılması bakımından önem arz eden bir çalışma. Bu çalışma, o tarihleri bilmeyen, sonraki yıllarda doğmuş gençlerin bilgi sahibi olması bakımından çok önemlidir."

Adnan Menderes, Hüseyin Aksoy, Aydın, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi         
14:55
4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei