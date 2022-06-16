Adnan Menderes ezanın aslına iadesinin 72. yılında İstanbul'da anıldı

Ezanın aslına iadesinin 72. yıl dönümünde kararın altında imzası bulunan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Milli İrade Platformu ile Fatih Belediyesinin düzenlediği etkinlikle kabri başında anıldı.

Menderes'in Topkapı'daki anıt mezarında düzenlenen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Milli İrade Platformu adına açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, Arapça ezanın yasaklanmasının unutulmaması gereken bir karar olduğunu söyledi.

Ezanının yasaklanışının Cumhuriyet tarihinde hazin bir tecrübe olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii ki dönemin maalesef ülkemizi tesiri altına alan, Batı kaynaklı cereyanlarından bazılarını neticesinde başımıza gelmiştir ve halkın iradesinin ayaklar altına alınmasına yol açmıştır. Şehit Başbakanımız merhum Adnan Menderes'i milletin değerlerinin korunmasına yaptığı bu hizmetten dolayı, dinimizin önemli rükünlerinden ezanı serbest bırakma iradesini seçilir seçilmez mecliste ortaya koyduğu için hayırla yad ediyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, yaşanan acı olayların toplumsal hafızada yer edinmesi için hatırlanması gerektiğini kaydederek, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Ezan yasağı ve aslına döndürülme sürecinin bu açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İbret edilse tekerrür eder miydi?' dediğimiz hadiseleri, milletinin huzurun bozan, milleti birbirine düşman eden olayların ülkemizde tekrar olmaması için de bu yaşanmışlıkları hatırlanmasında fayda var. Onun için hem merhum Adnan Menderes'i yad etmek hem de onun başına gelenleri hatırlamak, kamuoyunun gündemine getirmek gerekiyor. Örneğin, Yassıada 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ihya edildi, ziyaretler düzenleniyor. Müze daha çok görülüyor. Oraya gençlerin, çocukların götürülmesi önemli. Nesiller sırasında aktarılması gereken hafıza var. Bu hafızanın aktarılması gerekiyor ki yeniden benzer talihsiz hadiseler tekrar yaşanmasın ve bu toprakları vatan yapan değerler bozulmasın. "

"Ezan bağımsızlık, şeref ve itibarla eş değerdedir"

Fatih Belediye Başkanı Turan ise Arapça ezan yasağının toplumda karşılık bulmadığını söyledi.

Ezanın İslam ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Turan, "Ezan, İslam'ın şiarı ve Müslüman varlığının vazgeçilmez bir alametidir. Hem dinimizin direği olarak kabul ettiğimiz namaza çağrı hem de İslam'a ve İslam'ın vaat ettiği kurtuluşa bir çağrıdır. Ezan özellikle İslam ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden doğan çocuklarımızın, en kıymetlilerimizin kulağına ezan okuyarak başlıyoruz. Üç kıtada at koşturan ecdadımız da fethettiği yerlere fetih ezanıyla sancağını dikmiş ve bu topraklar ezanla birlikte vatan toprağı haline gelmiştir. Ezan bir yandan bağımsızlık, şeref ve itibarla eş değerdedir." dedi.

Turan, Arapça ezan yasağına karşı o dönem ciddi bir muhalefet olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Tek parti döneminde dinde reform bahanesiyle uygulanan Arapça ezan yasağı tam 18 yıl sürdü. Tarihimize bir utanç vesilesi olarak geçen bu yasaklama her türlü despot uygulamasına rağmen milletin vicdanında karşılık bulmadı. Aziz milletimiz caydırıcı ceza maddelerine rağmen ve o günkü despot yönetime aldırış etmeden dayanışmacı ruhla bir direniş gerçekleştirdi ve Allah'ın izniyle bu imtihanı milletin evlatları vesilesiyle aştılar. "

Adnan Menderes, kabri başındaki hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak yad edildi.

Ezanın aslına iadesinin 72. yıl dönümü etkinliği öğle namazı vaktinde çifte ezan okunarak sona erdi.