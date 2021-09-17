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Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı (1) - Son Dakika

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı (1)

17.09.2021 10:31
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı (1), System.String[]

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Fatih'te bunun anıt mezardaki törene İçişleri Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye, bundan 61 yıl önce, evvela demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesini, yaklaşık 1,5 yıl sonra da 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde insanlık tarihine utanç levhası olarak kazınan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının utancını yaşamıştır. Bilindiği gibi, "yeter söz milletindir" diyerek ülkemizi çok partili hayatın ilk somut neticesiyle, yani milli iradenin üstünlüğüyle tanıştıran Adnan Menderes, kısa sürede büyük bir demokrasi ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bu dönemde, bir yandan ülkemiz uzunca bir süredir hasret kaldığı yatırımlara ve hizmetlere kavuşurken, bir yandan da milletimizi medeniyetinden ve tarihinden koparmaya yönelik uygulamalara son verilmiştir. Milli irade yerine vesayete ve darbecilere dayananlar, bu demokrasi ve kalkınma atılımına ancak 10 yıl tahammül edebildiler. Darbeyle demokrasiyi katledenler, cezaevlerine tıktıkları Demokrat Partilileri her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakmakla kalmayıp, üç masum canı gözlerini kırpmadan darağacına gönderdiler. Önce Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, ertesi gün de Başbakan Adnan Menderes'i idam edenlerin tek amacı, milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle bağlı olanlara gözdağı vermekti. Tarih, milletin iktidara getirdiği Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek halkın gönlünden silebileceklerini sananların ne kadar yanıldıklarını herkese göstermiştir. Bugün Türk Milleti, Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ederken, ona bu zulmü reva görenleri çoktan nefret çukuruna gömmüştür. Menderes ve arkadaşlarının akıbetini, milli iradenin üstünlüğünü için mücadele edenlere örnek gösterenler hala çıkıyor olsa da, milletimiz bu acı hadiseyi istiklaline ve istikbaline bağlılığının sembolü haline getirmiştir. Milletin adamları Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden, milletimizi bir daha böyle bir imtihana mecbur bırakmamasını niyaz ediyorum. Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını yad etmek üzere bir araya gelen hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini yer aldı.


- İstanbul

Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Maliye Bakanı, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan anıldı (1) - Son Dakika
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