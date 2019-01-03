Son Dakika Haberleri: Adnan Menderes Havalimanı'na Sis Çöktü, Seferler Aksıyor

Adnan Menderes Havalimanı'na Sis Çöktü, Seferler Aksıyor

1 saat önce

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Adnan Menderes Havalimanı'na Sis Çöktü, Seferler Aksıyor, System.String[]
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Elverişsiz hava koşulları, ulaşımda seferleri olumsuz etkileniyor. İzmir'de de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde sis etkili oldu. İzmir Adnan Menderes Havalianı'nda da bazı seferlerde aksaklık yaşandığı öğrenildi. Piste sis çökmesi nedeniyle seferlerin yapılamadığı, bu durumun uçakların kalkışına engel olduğu bildirildi.

Öte yandan sisin kaybolmasının ardından seferlerin yavaş yavaş normale döneceği kaydedildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

İzmir, Adnan Menderes Havalimanı, Güncel
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