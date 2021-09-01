Adnan Menderes Havalimanı'nda 523 gram ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 523 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yaptığı mücadele kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 523 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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