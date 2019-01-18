Son Dakika Haberleri: Adnan Menderes Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Arttı

Adnan Menderes Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Arttı

39 dakika önce

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam yolcu sayısı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Arttı, System.String[]
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam yolcu sayısı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Adnan Menderes Havalimanında bu yıl ağırlanan toplam yolcu sayısı yüzde 5 artışla 13 milyon 441 bin 142'ye ulaştı.

Havalimanının dış hatlar terminalini kullanan yolcu sayısı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 17 artışla 2 milyon 750 bin 553 kişiye ulaşırken iç hatlar terminalinde ise yüzde 2 artışla 10 milyon 690 bin 567 yolcuya ulaşıldı.

Açıklamada Adnan Menderes Havalimanı'nda kapasite artırım çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmayla uçak park alanının 23 artışla 58 uçağa çıkarılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:04 Kaynak: AA

İzmir Valiliği, İzmir, Adnan Menderes Havalimanı, Güncel
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