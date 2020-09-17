Adnan Menderes idam edilişinin 59'uncu yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL - Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59'uncu yılında Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 59'uncu yılı olması nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezarda anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Ayasofya-i Kebir Cami müezzini Akcan Çelik'in okuduğu Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ruhuna dualar okudu.

Okunan duaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, kabir ziyaretinde bulundu. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ve eşi Berrin Menderes'in kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.