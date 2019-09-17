Son Dakika Haberleri: Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı
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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edildiğini belirten Destici mesajında, şunları kaydetti:

"1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Adnan Menderes, Menderes, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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