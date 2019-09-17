Son Dakika Haberleri: Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı
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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eski Başbakanımız merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 58'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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