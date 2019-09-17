Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 58. yılında Demokrat Parti tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen tören Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.

Törene katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adına mahkeme denilen, adına idam denilen, hedefi millet olan bu kumpanyalarda maalesef şehit Başbakanımızı, bakanlarımızı ipe verdiler." diye konuştu.

Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

"27 Mayıs, zincirlere, prangalara, kelepçelere adı başka başka tahakküme baş kaldıran bir milletten maalesef her daim intikam almanın adı olmuştur. Yine de hürriyet diyen, esarete katiyen boyun eğmeyen bir milleti zapturapt altına almak için kurulan bir şebekenin tarih sahnesine çıktığı, Büyük Önder Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesinde bahsettiği müstevlilerin kendilerini ifşa ettikleri bir gün olmuştur 27 Mayıs."

Uysal, Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Tören, Demokrasi Şehitleri'nin ruhlarına okunan Fatiha'nın ardından dağıtılan aşure ile sona erdi.