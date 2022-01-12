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Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı son satırlar: Ölüm sizi takip edecek yine de merhametim sizinledir! - Son Dakika

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı son satırlar: Ölüm sizi takip edecek yine de merhametim sizinledir!

12.01.2022 14:56

Merhum başbakan Adnan Menderes'in 1960 darbesi sırasında idam edilmesinden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı. Yassıada'da idam edilen Menderes, söz konusu mektupta, "Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, 1960 yılındaki askeri darbenin ardından idam edildi. İdamı geçmişten bugüne hala tartışma konusu olan Menderes'in 1960 askeri darbesinin ardından kendisini yargılayanlara hitaben kaleme aldığı mektup gün yüzüne çıktı.

TARİHİ MEKTUP MÜZAYEYE ÇIKARILACAK

Yassıada'da 1960-1961 yıllarında yapılan yargılamalar sonucu idam edilen Menderes'in siyasi bakış açısını da yansıtan mektup, bir site aracılığıyla satışa çıkarıldı. Müzayede, aynı günün akşamında yapılacak çevrim içi canlı mezatla kapanacak.

"İPLERİN HANGİ EFENDİLER TARAFINDAN İDARE EDİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Adnan Menderes tarafından yazılan mektubun metni şöyle: "Eylül 1961, Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.' İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?

"MENDERES'İN ÖLÜSÜ SİZİ TAKİP EDECEK"

Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. A. Menderes."

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek
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Adnan Menderes, Demokrat Parti, Yassıada, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı son satırlar: Ölüm sizi takip edecek yine de merhametim sizinledir! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı son satırlar: Ölüm sizi takip edecek yine de merhametim sizinledir! - Son Dakika
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