Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır - Son Dakika

Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi tamamlandı. 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi içerisinde cami ve yel değirmeni de bulunuyor. Yaklaşık 26 ayda tamamlanan müze açılacağı günü bekliyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nce yaptırılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs'ta merhum Başbakan'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nce yaptırılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs'ta merhum Başbakan'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Son Dakika

Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi

Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti

İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti