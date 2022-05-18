Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı

18.05.2022 16:51
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Ünilig Süper Ligi'nde Türkiye şampiyonu olan üniversitenin futbol takımı ile bir araya geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Ünilig Süper Ligi'nde Türkiye şampiyonu olan üniversitenin futbol takımı ile bir araya geldi.

Futbol takımını senato salonunda kabul eden Aldemir, öğrencilerle pasta kesti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Burada açıklama yapan Aldemir, öğrencilerle gurur duyduğunu belirtti.

Takımın başarı hikayesi yazdığını dile getiren Aldemir, "Demek ki Aydın'da Süper Lig'de oynayabilecek bir takım yapabiliriz. Çok mutlu olduk. Aydınlılar olarak da ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu gururu bu onuru Aydın'a yaşattığınız için hepinizi alnınızdan öpüyorum." diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Burçin Ölçücü de bölüm olarak bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Takımın kaptanı Mustafa Ekici de özel üniversitelere karşı alınan şampiyonluğun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Finalde İstanbul Aydın Üniversitesini yendiklerini ifade eden Ekici, "Son şampiyonu yenmek bize daha da büyük aslında bu kupanın önemini arttırdı. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu inşallah." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı
Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Futbol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:43 Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement