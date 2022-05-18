Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir, şampiyon futbol takımını ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Ünilig Süper Ligi'nde Türkiye şampiyonu olan üniversitenin futbol takımı ile bir araya geldi.

Futbol takımını senato salonunda kabul eden Aldemir, öğrencilerle pasta kesti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Burada açıklama yapan Aldemir, öğrencilerle gurur duyduğunu belirtti.

Takımın başarı hikayesi yazdığını dile getiren Aldemir, "Demek ki Aydın'da Süper Lig'de oynayabilecek bir takım yapabiliriz. Çok mutlu olduk. Aydınlılar olarak da ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu gururu bu onuru Aydın'a yaşattığınız için hepinizi alnınızdan öpüyorum." diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Burçin Ölçücü de bölüm olarak bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Takımın kaptanı Mustafa Ekici de özel üniversitelere karşı alınan şampiyonluğun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Finalde İstanbul Aydın Üniversitesini yendiklerini ifade eden Ekici, "Son şampiyonu yenmek bize daha da büyük aslında bu kupanın önemini arttırdı. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu inşallah." diye konuştu.