Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak - Son Dakika

Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak

31.12.2020 11:18
Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak, System.String[]

Adnan Menderes Üst Geçidi'nde başlanan çalışmalar kapsamında güney yönündeki yürüyen merdivenler 15 gün süre ile kapalı olacak.

Adnan Menderes Üst Geçidi'nde başlanan çalışmalar kapsamında güney yönündeki yürüyen merdivenler 15 gün süre ile kapalı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. İlk aşamada Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst Geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenlerin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi yapılacak.

İzmit merkezde bulunan Adnan Menderes Üst Geçidi'nde, çalışmalar kapsamında güney yönü iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin bakımı ve modernizasyonu 31 Aralık Perşembe günü başlatılacak. Çalışmalar kapsamında güney yönündeki yürüyen merdivenler 15 gün süre ile kapalı olacak. Revizyon işlemine başlanılan diğer üst geçit yürüyen merdivenlerinin ne zaman kapatılacağı ve ne zaman açılacağı ile ilgili bilgilendirme ilerideki günlerde yapılacak. - KOCAELİ

Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak
Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak - Son Dakika


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