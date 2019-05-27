Son Dakika Haberleri: Adnan Menderes ve Arkadaşları Anılıyor-1

Adnan Menderes ve Arkadaşları Anılıyor-1

3 saat önce

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer tarafından Topkapı'da bulunan mezarları başında dualarla anıldı.

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27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer tarafından Topkapı'da bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Uysal, "27 Mayıs'ta Yassıada'da yargılananlar demokratlar değildi, demokratların bedeninde ve elbisesinde aziz Türk milletinin tercihleriydi" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal burada yaptığı konuşmada "Şehit başvekilimiz Adnan Menderes onun kader ve kabir arkadaşları bakanlarımız Polatkan ve Zorlu'nun manevi huzurlarındayız" dedi. Uysal, " Darbelerin anası diyebileceğimiz 27 Mayısla beraber açılan ve arkasından 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve en nihayetinde 15 Temmuz FETÖ teşebbüsüyle kara ayların, kara yılların bir daha yaşanmamasını temenni etmiş olmamıza rağmen, her defasında milletimizin bu tür habis düşüncelerle müdahalelere muhatap olmasının da üzüntüsü içerisindeyiz. 27 Mayıs'ta Yassıada'da yargılananlar demokratlar değildi, demokratların bedeninde ve elbisesinde aziz Türk milletinin tercihleriydi" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:40 Kaynak: DHA
Uysal, Adnan Menderes, Güncel
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