Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor

23.04.2021 09:53
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 33 yıl 7 ay görev yapan 61 yaşındaki emekli öğretmen Adnan Yıldırım, önceden okulların duvarlarına asılan ATA bayrakları ve Türk bayraklarını, emekli olduktan sonra her "23 Nisan"da evinin bahçesine asıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 33 yıl 7 ay görev yapan 61 yaşındaki emekli öğretmen Adnan Yıldırım, önceden okulların duvarlarına asılan ATA bayrakları ve Türk bayraklarını, emekli olduktan sonra her "23 Nisan"da evinin bahçesine asıyor.

Emekli Öğretmen Adnan Yıldırım, "Öğretmenlik yaptığım yılların 22 yılını İstanbul'da okul müdürü olarak geçirdim. Köylerde öğretmenlik yaptım. Eski sporcuyum. Taşovaspor'da uzun yıllar oynadım. Tabii, yöneticilikte sporun faydasını gördüm. 61 yaşındayım. Emekli olalı 5 yıl oldu. Benim öğrencilerim bana, okul müdürü olduğum yıllarda 'Müdür Baba' dediler, bütün çocuklar, bütün okul. 'Müdür Baba' lafı devam etti, öğretmenler de demeye başladı. Genç öğretmenler gelmeye başladı. Onlar da 'Müdür Baba' demeye başladılar. Sonra çocukların babaları ve anneleri de 'Müdür Baba' demeye başladılar. Ben çocukları çok sevdim. Şimdi de olsam yeniden öğretmen olmayı isterdim. Öğretmenliği de çok seviyorum, çocukları da çok seviyorum" dedi.

Görev yaptığı sürelerde okulunu bizzat kendi boyayan emekli öğretmen Adnan Yıldırım, "Tabelalarını kendi ellerimle yaptım. Hatta geçen bir tane öğrencim, Kastamonu'da ilk öğretmenlik yaptığım yerden, okulun resmini göndermiş bana. Yazdığım tabelayı çekmiş, yazdığım tabela duruyor daha. Okulun yarısı yok, tabii atıl vaziyette. Ama tabela duruyor orada. Çok duygulandım o tabelayı görünce" diye konuştu.

Bayrak asmanın içinde her zaman bir ukde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çocuklar sevgiyi gördükleri zaman, sevgiyle karşılık verirler. Eğer kötülük görürlerse, kötülük görürler. Benim şansım, çok çok iyi bir sınıf öğretmenimin olması. Musa Ünal'dı benim öğretmenim. Öğretmenlerim bana çok güzel davrandı, ben de çocuklarıma çok güzel davrandım. Öğretmenlik yıllarımda hep güzel bayramlar yapmaya gayret ettik. Öğretmenlerimiz güzel sınıflarını süslediler. Ciddi olarak çok güzel bayramlar yaptık. Ben mesela yani içimde hala ukde. Sanki sınıfmış gibi evimin bahçesini süsledim. Keşke daha da güzel şeyler assam ama bugün çok rüzgar esiyor şıkır şıkır kopacak diye korktum. Onunla mutlu oluyorum işte" şeklinde konuştu.

Öğretmenlik yaptığı dönemde okuttuğu öğrencilerden öğretmen olup yanına ziyarete gelen öğrenciyle anısını paylaşan Adnan Yıldırım, "Yeliz adında bir öğrencim vardı benim. Öğrenciyken okulun bahçesine bir çam fidanı dikmişiz beraber. Beraber fotoğraf çektirmişiz onunla çamın dibinde. Yıllar geçti öğretmen olarak okuluma tayin oldu. Geldi aynı çamın dibinde bir fotoğraf daha çektirdik biz onunla. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Adnan Yıldırım, çocukların milli ve manevi değerleri bilerek yetiştirilmesi konusunda şu açıklamayı yaptı: "Bu memleket bizim. Bu Cumhuriyet bizim. Bu ülke bizim. Başka bir şey yok yani. Ülkemize sahip çıkalım. Bayrağımıza sahip çıkalım. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Yani çocukların bunların farkında olarak yetiştirilmesi gerekir. Bunların, bayramların yapılması gerekir. Unutulmaması gerekir. Yani o çocukların sevgiyle büyümesi gerekir." - AMASYA

Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor
Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Adnan öğretmen, öğrencilerini bekliyor - Son Dakika


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