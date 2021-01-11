Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi - Son Dakika

Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi
11.01.2021 13:17
Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı...
Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
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