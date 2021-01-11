Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi - Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)