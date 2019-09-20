Adnan Oktar'dan kediciklere duruşma salonunda 'Maşallah'

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davanın 4'üncü gününde Oktar, tutuksuz sanıkları ve izleyicileri eliyle selamladı. Sendeleyerek düşme tehlikesi geçiren Oktar, kendisine gülen kediciklere 'maşallah' dedi. Mahkeme, Oktar'ın savunması sırasında çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğrafı çeken kişinin belirlenmesi için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Bora Yıldız'ın savunmasının alınmasıyla devam edildi.

"BU SALONDA GENELKURMAY BAŞKANI YARGILANDI"

Adnan Oktar'ın 17-25 Aralık öncesinde FETÖ'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu öne süren Yıldız, "Bu salonda Genelkurmay Başkanı yargılandı. O dönemde Adnan Oktar'ın yaptığı konuşmalar ortadadır. Türkçe Olimpiyatlarında çocukların çıkartılıp şarkılar eliğinde oynatılmasına karşı çıkmıştır" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının Türkçe olimpiyatlarındaki çocukların oynatılmasını eleştirirken A9 kanalında kadınların çıplak oynatılmasına ilişkin ne diyeceksiniz demesi üzerine Yıldız, "Çıplak değil dekolte. Onu kabul etmiyorum" demekle yetindi. Yıldız'ın savunmasında sık sık Adnan Oktar'ın FETÖ aleyhindeki yaptığı konuşmaları anlatması üzerine mahkeme başkanı Yıldız'a, "Dosyada Adnan Oktar'ın FETÖ lehine söylediği sözler de mevcut. Eğer 15 Temmuz başarılı olsa ve yargılansaydınız o zaman da Oktar'ın FETÖ lehine yaptığı açıklamaları mı savunmanızda dile getirecektiniz?" dedi.

"ADNAN OKTAR DARBE KARŞITI YAYIN YAPTI"

Yıldız sorulan soru üzerine, "Darbe girişimi başarılı olsaydı kabrimizde ziyaret ederdiniz. Darbe gecesi 23.51 Adnan Oktar'ın darbe ile ilgili açıklaması başlamıştı. Gece boyunca meşru demokratik hükümet seçilmiş hükümettir şeklinde darbe karşıtı açıklamaları vardı. TRT'de okunan bildiri geçerli değil. Parti lideri açıklamalar yapsınlar şeklinde çağrılarda bulunmuştu. Kardeşin kardeşe saldırması çok günahtır şeklinde açıklamaları vardır" diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Darbe girişimini gerçekleştiren teröristlere 'kardeşler' olarak mı nitelendiriyorsunuz?" diye sordu. Sanık Yıldız ise, "Oradaki kasıt iç savaştan kasıt. Onların Allah belasını versin. Darbe girişiminde bulunanlar için değildi bu tabir" dedi.

"ZAYIF AKLIYLA BİZE TUZAK KURMUŞ"

Mahkeme Başkanı, iddianamede, müştekilerden Z.C.Y.'nin örgüt elebaşı Adnan Oktar'ı aradığını, aralarında geçen söz konusu görüşmede, Z.C.Y.'nin Oktar'a, 'Aşkım çalıştığım yerde bir tane kız var, çok çok güzel ama daha lise 2 öğrencisi. Bayağı açık saçık giyiniyor, çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan da atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?' dediğini, Oktar'ın ise 'Bir kardeş gönderelim, Bora halleder herhalde' dediğini aktararak, sanık Yıldız'a bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Sanık Yıldız, Z.C.Y.'nin dosyanın müştekilerinden biri olduğunu, bu kişinin kendilerine karşı komplo kuran çete tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, "Bu kız o zayıf aklıyla bize tuzak kurmuş. Cebine ses kaydı cihazı sokmuş. Tuzak kuranın kendisidir hatta. Bu sohbette ne amaçla adımın geçtiğimi bilmiyorum. Ben böyle bir kızla tanışmadım, görüşmedim" diye cevap verdi.

"MAHKEMENİN KONUSU BİR KİŞİNİN KİMLE NASIL İLİŞKİYE GİRDİĞİ, STRİPTİZ YAPIP YAPMADIĞI DEĞİLDİR"

Hakkında ifade veren kadın bir müştekinin ifadesinde "Bora çok güvenilir imajı vermişti. Benimle evleneceğini düşünüyordum. Daveti üzerine onun evine gitmiştim. Burada bana soyunarak dans etmemi istedi, bende dans ettim" dediğini hatırlatan sanık Bora Yıldız, "Mahkemenin konusu bir kişinin özel hayatında kimle nasıl ilişkiye girdiği, striptiz yapıp yapmadığı değildir" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Bazı şeylere dayattıysanız mahkemenin konusudur" dedi.

İZLEYİCİLERİ SELAMLARKEN SENDELEYEN OKTAR, KEDİCİKLERE 'MAŞALLAH' DEDİ

Gün boyu Yıldız'ın savunmasıyla devam eden duruşmaya verilen ara sırasında Adnan Oktar, tutuksuz sanıkları ve izleyicileri eliyle selamladı. Ara sırasında jandarma eşliğine lavaboya gitmek için salondan kısa süreliğine ayrılan Oktar, tutuksuz sanık ve izleyicilerin kendisini alkışlamaya başlaması üzerine eliyle alkışlamanın durmasını istedi. Bu sırada sendeleyerek düşme tehlikesi geçiren Oktar, son anda merdivenlerin korkuluklarını tutarak dengesini sağladı. Bir süre sonra salona geri gelen Oktar, bu kez de kendisine gülen kediciklere 'maşallah' dedi.

OKTAR SAVUNMA YAPARKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFA SUÇ DUYURUSU

Aranın ardından yeninden başlayan duruşmada Cumhuriyet Savcısı, söz alarak davanın ilk gün görülen celsesinde Adnan Oktar'ın savunma yaptığı sırada salonda fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşıldığını kaydetti. Sosyal medyada yer alan fotoğrafın çekilen açı itibariyle sanık avukatlarının oturduğu kısımdan çekildiğinin anlaşıldığını kaydeden savcı, fotoğrafı çeken kişin tespitinin yapılarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcının talebini değerlendiren mahkeme, fotoğrafı çeken kişinin tespitinin yapılarak gerekli yasal işlem yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Per, daha sonra salonda bulunanlara görüntü, fotoğraf çekimi konusundaki yasağı hatırlatarak uyarıda bulundu.

(Murat Delice - Mehmet Yusuf Melikoğlu/İHA)