Adnan Oktar'dan "maske" dilekçesi - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan davanın son duruşmasında maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarılan Adnan Oktar mahkemeye dilekçe sundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım