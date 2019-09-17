Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar davası başladı, iddianame ne diyor, hangi suçlamalar var?
Son Dakika Dünya Haber

Adnan Oktar davası başladı, iddianame ne diyor, hangi suçlamalar var?

2 saat önce

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve grubun lideri Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adnan Oktar davası başladı, iddianame ne diyor, hangi suçlamalar var?, System.String[]

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve grubun lideri Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Adnan Oktar, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı
İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar davası başladı, iddianame ne diyor, hangi suçlamalar var?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]