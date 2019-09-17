Son Dakika Haberleri: Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi
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Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi

30 dakika önce

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor.

Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi, System.String[]
ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda izleyici ise daha sonra salona alındı.

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.


- İstanbul
Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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