Son dakika: ADNAN OKTAR DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ - Son Dakika

"Adnan Oktar Suç Örgütü davasına yarın devam edilecek. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bugünkü duruşmada Adnan Oktar'ın ek iddianame ve müşteki beyanlarına karşı sabah saatlerinde başlayan sorgusuna öğleden sonra da devam edildi.

ÇEKMECEDE BULUNAN SİLAHTAN HABERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanatçıların davet edildiği iftar yemeklerinin maliyetini kendisinin değil arkadaşlarının yaptığını, söyleyen Oktar, "Çekmeceyle benim ne işim olur? Orada kalemlerim falan vardı. Silahı kimin koyduğunu bilmiyorum. Silah olduğundan haberim dahi yok. Silahtan da hiç hoşlanmam" dedi. Kandilli 'deki villada nöbet sistemi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen Oktar, kurulu olan kapalı devre kamera sisteminin de hırsızlığa karşı bir önlem olarak yapıldığını savundu. Duruşma yarına ertelendi. Duruşmaya yarın sabah Oktar'ın savunması ile devam edilecek.

İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİİddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

- İstanbul