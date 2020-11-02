Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ - Son Dakika

Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

02.11.2020 12:18
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.  Duruşma savcısı, dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaasını tamamlayamadığını söyleyerek ek süre talep etti. Ara kararını açıklayan heyet de mütalaasını hazırlaması için savcıya süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada ek iddianameye karşı savunması alınmayan sanıkların savunma yapmasıyla devam etti. Söz alan duruşma savcısı, "Tarafımıza süre verilse de dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaayı tamamlayamadık. Mütalaayı hazırlamak için ek süre talep ediyoruzö dedi. Ara kararını açıklayan heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. ­

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİİddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos"  olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından  Özel  Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYORİddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Görüntü dökümü: -----------------Davanın görüldüğü binanın önünden görüntüler

Tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklardan görüntü


- İstanbul
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ
Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Adnan Oktar, İstanbul, Organize, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ADNAN OKTAR DAVASINDA MÜTALAA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ - Son Dakika


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