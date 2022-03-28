Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

28.03.2022 15:23
Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Son dakika haberi: Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 61 sanığın tahliye edilmesine ilişkin itiraz kabul edildi.

Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İSTANBUL - Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 61 sanığın tahliye edilmesine ilişkin itiraz kabul edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, 68 sanığın ise tahliyesine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

61 sanık hakkında yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığını kaydederek tutuklama talebini reddetti. Dosya bir üst daire olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasıflarının değişme ihtimalini gerekçe göstererek reddetti. Daire, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ne Olmuştu?

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırdı. Diğer sanıklar da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak bu sanıkların tahliyesine karar verildi. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel telkinler sonucu fesada uğratıldığını gerekçe gösteren Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı - Son Dakika
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