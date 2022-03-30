Adnan Oktar davasında yeniden gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı - Son Dakika

Adnan Oktar davasında yeniden gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı

İSTANBUL - Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davasında tahliye edilen ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı. 11 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı sürüyor.

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada tahliye edilen ve itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmıştı. Sanıklar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Sanıkların ifade işlemleri sabah saat 05.00'a kadar devam etti. İfade işlemleri tamamlanan Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 50 sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı sürüyor. Sanıklardan bazılarının ifadelerinde, Adnan Oktar'ın cezaevindeyken kendilerinin de içeride olmalarından bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Olayın Geçmişi

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırdı. Diğer sanıklar da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak bu sanıkların tahliyesine karar verildi. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel telkinler sonucu fesada uğratıldığını gerekçe gösteren Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.