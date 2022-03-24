Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

24.03.2022 15:50
Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından 68 sanık hakkındaki tahliye kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından 68 sanık hakkındaki tahliye kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), Başsavcılığın 15 Mart'ta 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Ceza dairesi kararında,15 Mart'ta verilen tahliye kararları sonrası sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektiren bir değişikliğin bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

Bozma kararı ve Başsavcılığın itirazı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

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ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ Son dakika haber! Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itirazın detayları ortaya çıktı Son dakika haber! Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

Ceza Dairesi, Adnan Oktar, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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