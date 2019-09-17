Adnan Oktar davasından kareler çizimlere yansıdı
1 saat önce
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı. Adnan Oktar'ın savunma yaptığı duruşmadan kareler, çizimlere yansıdı.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar savunmasını yaptı. Duruşma salonundan kareler, çizimlere yansıdı. - İSTANBUL
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