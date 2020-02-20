Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı

7 saat önce

Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı.

Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı. - İSTANBUL

Adnan Oktar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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