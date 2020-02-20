Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul'da yakalandı
7 saat önce
Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul'da yakalandı. - İSTANBUL
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