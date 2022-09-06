Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor

06.09.2022 20:39
Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor

Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanıyor.

Adnan Oktar davası yeniden görülüyor

İSTANBUL - Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bozma kararına karşı ifadeleri sorulan Adnan Oktar, "İstinafa teşekkür ediyorum" dedi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5'er dakika süre verildiğini söyledi.

Adnan Oktar "İstinafa teşekkür ediyorum derin devletin oyununu bozdular, rezaleti de tertemiz ettiler. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var ama onda da hayır olduğu kanaatindeyim. Kahraman devletimiz oyunu bozdu kahraman yiğit hakimlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşma sanıkların bozma kararına beyanları ile devam ediyor.

YORUMLAR
500
Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? 'Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum' Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? 'Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum' Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
Kaynak: İHA

Adnan Oktar, İstanbul, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 20:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement