ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ - Son Dakika

ADNAN OKTAR GİZLİ GEÇİTTEN BÖYLE KAÇMIŞ
SUÇ örgütü lideri Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
SUÇ örgütü lideri Adnan Oktar
'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, Adnan Oktar'ın dakikalar önce öğrendiği belirtiliyordu. Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasından yola doğru inen gizli bir geçit olduğu belirlenmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Oktar ve beraberindeki örgüt üyelerinin, villadaki bu gizli bir geçitten kaçtığı görülüyor. Oktar'ın operasyon günü sabah saat 05.22'de gizli geçitten gidilen yolda bekletilen araca bindiği kaydediliyor. Örgüt üyesi diğer kadınların da gizli yoldan geçtikleri sırada ellerinde valizler taşıdıkları görülüyor. Oktar kısa süre sonra polis ekiplerince yapılan takip sonucunda Sarıyer'de yakalanmıştı.
- İstanbul
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