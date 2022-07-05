Adnan Oktar grubundaki firari 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adnan Oktar grubundaki firari 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı

05.07.2022 20:02
Adnan Oktar grubundaki firari 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı

Lideri cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, soruşturma dosyasında firari olarak aranan kardeşler yakalandı.

Lideri cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, soruşturma dosyasında firari olarak aranan kardeşler yakalandı. Örgüt elebaşının silahlı ekibinden olduğu ileri sürülen O.Ş. ve E.Ş. ile şüphelileri sakladığı iddia edilen P.D. adlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesince 4 yıl önce yürütülen operasyon çerçevesinde çökertilen Adnan Oktar suç örgütünün firari iki kilit ismin izine rastlandı. Uzun zamandır aranan O.Ş. ve kardeşi E.Ş.'nin Başakşehir'de bir evde saklandıklarını tespit edildi. Emniyet ekiplerince yeri ve konumu belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Dışarıdan geleni takip etmek için kamera düzeneği kurmuşlar

Baskında, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın silahlı ekibinde yer aldıkları ve suç örgütü içinde 'turnike' olarak adlandırılan cinsel sömürü çarkının merkezindeki O.Ş. ve E.Ş. ile bu firari kişilere yardım ve yataklık ettiği iddia edilen P.D. gözaltına alındı.

Firarilerin saklandıkları evde gerçekleştirilen aramalarda, dışarıdan gelen gidenin takip edildiği kamera düzenekleri ortaya çıktı. Ayrıca aynı evde 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 4 şarjör ve 194 mermi ile 10 bin 465 Amerikan doları, 310 Avro, 4 bin 75 TL para ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. O.Ş., E.Ş. kardeşler ile örgüt sempatizanı P.D.'nin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele, Adnan Oktar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar grubundaki firari 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adnan Oktar grubundaki firari 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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